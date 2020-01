Un an après son implantation à Bruxelles, l'opérateur de trottinettes électriques Dott a ouvert les portes de son hangar et présente ses grands projets pour 2020.

Un an après son implantation à Bruxelles, l'opérateur de trottinettes électriques Dott a ouvert les portes de son hangar situé en face de Tour & Taxis afin de montrer la façon dont l'entreprise fonctionne au quotidien.

Dans le hangar de l'avenue du Port, pas de juicers (ces personnes qui sillonnent Bruxelles pour recharger les trottinettes durant la nuit) comme cela se fait chez d'autres opérateurs, mais bien une vingtaine de salariés pour charger les engins et traiter les réparations dans un seul et même lieu.

"Les trottinettes défectueuses sont emmenées dans une première salle et c'est ensuite, dans l'entrepôt principal, que nos huits mécaniciens sont en charge des réparations", explique Marien Jomier, City Manager pour Bruxelles. "Les trottinettes sont placées par ordre en fonction du type de réparation. Une fois l'engin réparé, les magasiniers font des tests de qualité, testent l'accélérateur, le frein, le garde-boue et les distances de sécurité."

© Huit mécaniciens



Lorsque la trottinette est fonctionnelle, elle est chargée durant environ quatre heures avant d'être prête à être redéployée sur le territoire bruxellois, via des camions qui vont déposer les engins là où se trouve la demande. Dott est actuellement présente dans 12 des 19 communes bruxelloise, mais l'opérateur a pour ambition de couvrir la totalité de la capitale d'ici la fin de l'année.

C'est donc dans ce hangar que les trottinettes accidentées ou vandalisées sont réparées. "Au début, nous avons eu beaucoup de tentatives de vol mais les fauteurs de trouble se rendent bien compte que cela ne sert à rien car ils ne peuvent utiliser une trottinette électrique volée", poursuit Marien Jomier.

© Des centaines de trottinettes sont rangées dans le hangar



Les QR codes tagués 200 fois par semaine

En revanche, Dott fait face à une problématique de plus grande ampleur : le vandalisme des QR codes, qui permettent de déverrouiller une trottinette. "Nous enregistrons environ 200 dégradations des QR codes par semaine, soit 10 % de la flotte."

De nombreuses trottinettes sont également jetées dans le canal de Bruxelles ou dans des étangs de la capitale, comme dans les étangs d'Ixelles. Raison pour laquelle une grande opération nommée "Clean the Canal" se déroulera le 24 mai prochain, en collaboration avec le Port de Bruxelles. Les trottinettes récupérées et dont les systèmes électroniques ne fonctionnent plus sont recyclées chez Stevensrecycling, à deux pas du hangar de Dott.

La problématique des propriétés privées

Bien souvent, les employés de Dott sont amenés à récupérer des trottinettes qui sont stationnées dans des habitations ou résidences privées. "Dans ce cas là, on laisse un message dans chacune des boîtes aux lettres afin de demander de rapatrier l'engin sur la voie publique. Souvent, il s'agit de personnes qui utilisent une trottinette et souhaitent la réutiliser quelques heures plus tard et qui craignent dès lors qu'un autre usager ne s'en serve. Dans ce cas là, on suit la récurrence pour voir si cela arrive souvent au même endroit et si c'est le cas, on redéploie des trottinettes de manière plus massive aux endroits concernés", explique de son côté Henri Moissinac, CEO de Dott.

Bientôt des vélos électriques en libre service

Prochainement, Dott entend diversifier son offre en déployant des vélos électriques en libre service dans les rues de la capitale. "Nous espérons que cette flotte sera opérationnelle pour le début de l'été. La mobilité électrique est l'avenir, surtout dans une ville comme Bruxelles, et nous sommes persuadés que les vélos sont complémentaires aux trottinettes. Le modèle de vélo sera européen, avec certes des composants électroniques qui viendront de Chine, mais le design et l'assemblage seront réalisés par une entreprise européenne. Le nombre de vélos qui consistuera la flotte n'est pour l'heure pas connu. Cela dépend des capacités de production, de la finalisation du modèle, de sa rigidité et de sa sécurité", poursuit Henri Moissinac.

Partenariat avec la Stib

Last but not least, Dott fait actuellement partie d'un projet pilote, en partenariat avec la Stib, visant à s'inscrire sur une plateforme MaaS (Mobility as a Service). Cette application permettra de centraliser tous les services de mobilité afin de favoriser la multimodalité. L'idée est de faire en sorte que les trottinettes électriques soient visibles en temps réel sur l'application, au même titre que les bus de la Stib, De Lijn et Tec, que les trams et voitures partagées.

85 000 utilisateurs uniques

Dott, ce sont quelque 85 000 utilisateurs uniques à Bruxelles qui ont réalisé 800 000 trajets en un an, soit 200 000 km (50 fois le tour de la Terre). L'opérateur dispose de 2 000 trottinettes dans la capitale mais compte bien étoffer son offre. 200 nouveaux modèles, plus solides et résistants, ont ainsi été mis en service lundi soir. Dott est également présent à Paris, Lyon, Turin et Munich. L'entreprise souhaite prochainement se déployer à Anvers.