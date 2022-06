La Région bruxelloise a mis sur pied un “avant-projet” pour réaménager l’avenue de Tervueren et vient de débuter les concertations avec les communes concernées. Les réactions fusent déjà.

Le répit aura été de courte de durée sur l’avenue de Tervueren. Début novembre éclatait la “bagarre des pistes cyclables” : Etterbeek, lassée d’attendre et opposée au projet de piste “bidirectionnelle” de la Région, a réalisé des pistes cyclables “monodirectionnelles” de part et d’autre de l’avenue. Un passage en force qui a (re) lancé un bras de fer entre commune et région.

Quelques mois plus tard, en mars, c’est le rond-point Montgomery qui a connu un lifting “temporaire” : Bruxelles-Mobilité a supprimé la quatrième bande du titanesque giratoire et réalisé des aménagements cyclables (une piste dans le rond-point, et un anneau extérieur pouvant être emprunté dans les deux sens).