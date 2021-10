On attendait une initiative de la Région bruxelloise : elle est là. Les partis de la majorité vont proposer à l’hémicycle régional un texte pour encadrer la micromobilité. Il faut dire que depuis quelques mois des voix s’élèvent, notamment à Berchem-Sainte-Agathe et Uccle, contre le phénomène des trottinettes mal garées et un soi-disant manque de leadership des instances régionales en la matière.

Mais tout vient à point à qui sait attendre. Une proposition d’ordonnance, co-signée par Arnaud Verstraete (Groen), Ingrid Parmentier (Ecolo), Julien Uyttendaele (PS), Marc Loewenstein (DéFI) et Carla Dejonghe (Open Vld), vient d’être introduite pour réguler les moyens de locomotion partagés. “On veut mieux encadrer la micromobilité et faciliter le travail des communes avec un cadre au niveau de la Région”, explique le député Arnaud Verstraete, à l’initiative et qui espère un vote du texte début 2022.

Mais comment réguler ce nouveau secteur ? Les communes auront la possibilité de définir clairement, avec la Région et les opérateurs, des zones de stationnement, des “drop-zones” séparées les unes des autres de maximum 150 mètres. Les utilisateurs ne pourront dès lors garer leurs trottinettes ou vélos partagés que dans ces zones. Situées en dehors de ces places, les trottinettes qui entravent le chemin pourront être saisies et une amende sera infligée.

Certaines entités peuvent cependant choisir de conserver la situation actuelle (sans drop-zones obligatoires), ou d’appliquer ce système à un seul périmètre de leur localité. “Une commune comme Bruxelles peut par exemple installer des drop-zones dans le pentagone, mais peut conserver le système actuel à Haren”, explique Arnaud Verstraete.

Un travail sera fait en concertation avec les opérateurs pour qu’ils puissent intégrer ces zones dans leurs logiciels.

Généraliser le système de Berchem

Le système proposé par les parlementaires de la majorité ressemble en fait assez fort au dispositif récemment instauré à Berchem. La petite commune du Nord-Ouest bruxellois, pionnière de la confiscation des trottinettes, a mis en place fin septembre un système de drop-zone : tout engin situé en dehors de la trentaine d’emplacements est désormais confisqué, avec une amende de 25€ à la clé

“Cela marche très bien. On retrouve moins de trottinettes abandonnées dans la commune. Les opérateurs sont au courant, certains ont intégré cela dans leurs systèmes”, explique le bourgmestre berchemois Christian Lamouline (CDH), qui a plaidé dernièrement pour une uniformisation régionale.

“Je suis très content que le système soit étendu et que la proposition de Berchem ait été retenue.” Le mayeur émet cependant des réserves quant au stationnement des vélos partagés dans ces zones. “Cela pose un problème de place”.

Notons que les parlementaires veulent également limiter la vitesse des engins partagés. Une limitation à 6 km/h dans le piétonnier sera demandée et pourrait être intégrée dans les applications des opérateurs.