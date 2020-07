A partir du 31 août 2020, la ligne de bus 88 UZ-De Brouckère suivra un nouvel itinéraire sur le territoire de Jette. Elle empruntera désormais les l’avenue J. Swartenbrouck, l’avenue Van Engeland, l’avenue du Heymbosch et l’avenue JJ. Crocq. Ce faisant, les hopitaux Huderf et Brugmann, ainsi que les infrastructures sportives du Heymbosch seront à nouveau desservies par les transports publics. Le bus s'arrête également devant la gare de Jette.

En vue de procéder à ce rééquilibrage de l’offre bus sur la commune, des travaux ont été entamés ce 20 juillet dans l’avenue du Heymbosch et dans l’avenue Van Engeland, afin de permettre le passage et le croisement des bus. Cet aménagement provisoire sera évalué et débouchera sur un réaménagement définitif du tracé, qui devra être attentif à la vitesse commerciale des bus ainsi qu’au confort et à la sécurité des modes doux. Un nouvel arrêt Boule et Bill sera également créé.

"Je suis heureuse que les habitants des quartiers Nord de Jette soient dès septembre à nouveau mieux connectés avec le reste de la commune. De plus, les infrastructures sportives, hospitalières et scolaires du quartier seront parfaitement accessibles en transports publics. Nous continuons à travailler main dans la main avec la Stib pour améliorer l’offre de transports en commun", explique l'échevine de la Mobilité Nathalie De Swaef (Groen).

Ces modifications à l’offre de bus sur Jette s’inscrivent dans la mise en place du plan bus de la Région bruxelloise qui doit permettre d’augmenter de 30% l’offre de bus à l’horizon 2024.

"Le réaménagement définitif de l’avenue du Heymbosch permettra de rénover et d’élargir les anciens trottoirs en mauvais état et de garantir l’accessibilité de plain-pied des personnes à mobilité réduite aux futurs arrêts de bus Boule & Bill [« Bollie en Billie » in het NL] et aux traversées piétonnes. La qualité paysagère de l’avenue, avec ses beaux arbres, sera conservée, et les eaux de pluies seront autant que possible réinfiltrées dans le sol pour alimenter les arbres et participer à la prévention des risques d’inondation. Ce projet fera bien sûr l’objet d’une demande de permis d’urbanisme avec enquête publique, les habitants pourrons donc en prendre connaissance et donner leur avis", précise l'échevin de l'Aménagement urbain Bernard Van Nuffel (Ecolo).