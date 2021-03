Récemment, la presse annonçait que Bruxelles-Mobilité et la police des six zone bruxelloises accordait une tolérance de 16 km/h dans les zones 30 bruxelloises. Concrètement, les automobilistes qui roulent jusqu'à 46 km/h en zone 30 recevaient un PV mais n'étaient pas soumis à des poursuites judiciaires. Cette tolérance est en vigueur jusqu'au 2 mai prochain et seulement dans certaines zones 30.

Néanmoins, la plupart des associations bruxelloises pro-cyclistes et/ou actives en matière de sécurité routière dénoncent, aujourd'hui, cette mesure de tolérance. "La manière dont cette décision a été rapportée dans la presse induit à confusion, en donnant l'impression que la limite de vitesse de 30 km/h ne doit pas encore être vraiment respectée. Pendant ce temps, les vitesses excessives continuent de mettre la vie des Bruxellois en danger. Si nous souhaitons améliorer la sécurité sur nos routes, il est nécessaire d'envoyer un message clair et compris par tout le monde. La Ville 30 ne doit pas être un geste vide de sens. Autoriser les conducteurs à rouler jusqu'à 46 km/h dans une zone 30 n'est pas acceptable, et va à l'encontre de la philosophie de la Ville 30", dénonce ce collectif d'associations rassemblant entre autres le Gracq, le Bral, Heroes for Zero, Pro Vélo, etc.

Le collectif s'appuie sur un rapport du Conseil européen pour la sécurité des transports (CEST) selon lequel "le 30 km/h est le moyen le plus efficace pour améliorer la sécurité sur la route. Une des principales raisons est que les conséquences d'une collision à 30 km/h sont bien moins graves qu'à 50 km/h. Le risque de décès, pour un piéton heurté par un véhicule circulant à 50 km/h, est 5 fois supérieur par rapport à une collision survenant à 30 km/h. Le risque qu'un véhicule percute un piéton est, en outre, considérablement réduit".

Le collectif réclame la mise en place de moyens nécessaires pour faire respecter la règle et pour en assurer le suivi judiciaire, la mise en place d'autres mesures contribuant au respect de la réglementation telle qu'une vigilance accrue durant les heures d'entrée et de sortie des classes et des radars indicateurs de vitesse installés à courte distance de radars répressifs, l'aménagement d'un réseau routier dont l'objectif premier est de réduire et ralentir le trafic : "la conception des rues, au niveau de leur apparence visuelle, est une mesure phare pour réduire la vitesse et améliorer la sécurité. Alors que le nombre de collisions diminue de 10% quand on limite la vitesse à 30 km/h, ce nombre chute de 60% quand cette limite de vitesse s'accompagne de modifications au niveau du design des rues".