Vilvorde : Une piste cyclo-piétonne "volante" verra le jour fin 2022 sous le Ring de Bruxelles Bruxelles MobilitéVidéo A. F. © De werkvennootschap

L’échangeur 6 au niveau de la Medialaan et de l'avenue de Tyras à Koningslo (Vilvorde) est en cours de réaménagement. De Werkvennootschap, l'organisme flamand en charge des grands projets de mobilité, profite de ce chantier pour construire une piste cyclo-piétonne "volante". Cette structure innovante sera aménagée entre le pont du Ring et la chaussée (N209). Elle permettra aux cyclistes - et nombreux employés de l'entreprise de médias flamande Medialaan - de le franchir en toute sécurité. Le chantier devrait se terminer fin 2022.