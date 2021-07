Contrairement aux années précédentes, la valse des chantiers sera moins intense cet été. Il s'agira principalement de travaux d'entretien et d'asphaltage ainsi que d'aménagements de pistes cyclables sur la petite ceinture.

Voici la liste des chantiers les plus impactants prévus cet été :

Le carrefour de l'avenue du Port et de la rue Picard sera adapté pour relier le tout nouveau pont Suzan Daniel aux rues existantes. Afin de permettre aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics de traverser de manière fluide et en sécurité dans toutes les directions, des oreilles de trottoirs et des îlots de refuge seront aménagés. En outre, les pistes cyclables et les cheminements piétonniers existants seront légèrement surélevés afin d'être au bon niveau. Pour ces travaux, le carrefour de l'avenue du Port et de la rue Picard sera fermé à la circulation en juillet et août.

L'aménagement de pistes cyclables le long de la petite ceinture se poursuit. La piste cyclable sur l'avenue de la Toison d'Or entre la rue de l'Hôtel des Monnaies et la rue Dejoncker sera asphaltée le vendredi 2 juillet. Les travaux à la Porte de Hal se poursuivront jusqu'à la fin du mois d'août tout comme les travaux visant à améliorer la cyclabilité de la rue des Palais.

A partir du 26 juillet, les réparations du tunnel Georges Henri entrent dans une nouvelle phase. À partir de ce moment, les travaux seront effectués dans le tunnel en direction de Meiser et tout le trafic devra parcourir le tunnel en direction de Montgomery sur une seule bande dans chaque sens. Pour atténuer la circulation en amont, le trafic en direction de Meiser se fera sur une seule bande dans le tunnel Montgomery.

La rénovation du tunnel Léopold II se poursuivra, ce qui implique la fermeture du tunnel la nuit en semaine (du dimanche soir au vendredi matin). La fin de la rénovation est prévue pour le printemps 2022.

Des barrières automatiques seront placées à l'entrée du tunnel Reyers-Centre. Elles seront utilisées lorsque le tunnel sera fermé. Des portiques seront également installés pour empêcher l’accès aux véhicules hors gabarit. Pour réaliser ces travaux, le tunnel sera fermé la nuit, entre 22h et 6h. Ces travaux dureront jusqu'au 9 juillet 2021.

Sur le pont Graindor, des travaux seront réalisés cet été sur les bandes de circulation en direction du canal. L'étanchéité, les joints de dilatation et le revêtement de la voirie seront renouvelés jusqu'à la fin du mois d'août.

Pendant les mois d'été, une nouvelle couche d'asphalte sera posée sur plusieurs voiries :

L’avenue Emile Vandervelde : week-end du 3 juillet

Le Ring R0 à Anderlecht direction Hal, entre les sorties 14 et 17 : voies de gauche le week-end du 3 juillet, voies de droite le week-end du 10 juillet

Le raccordement de l'avenue Herrmann-Debroux à la E411 : week-end du 7 août

La rue Colonel Bourg : week-end du 4 septembre

La route de Lennik : week-end du 11 septembre

Le boulevard de l'Humanité : week-end du 25 septembre

Par ailleurs, la Stib va profiter de la période estivale pour moderniser plusieurs voies de tram. C'est le cas, entre autres, du goulet Louise, du boulevard Louis Schmidt, du carrefour de la rue du Progrès avec l’avenue de la Reine, de la chaussée d'Alsemberg et de l’avenue Brugmann. Plus d'informations sur ces travaux sur le site de la Stib.

En août, Bruxelles Mobilité rendra un certain nombre d'arrêts de bus de l’avenue Charles Quint accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cela concerne les arrêts Pampoel et Maison Communale en direction du Ring. Ce dernier arrêt sera rebaptisé De Villegas. La circulation devra se faire sur une seule bande à hauteur des travaux. Un passage protégé est prévu pour les piétons, mais les cyclistes devront utiliser la chaussée.

Enfin, l'arrêt temporaire Karreveld sera remplacé par un aménagement permanent. La circulation se fera sur une chaussée rétrécie dans les deux sens et en alternance. La circulation sera réglée par des feux de circulation. Le stationnement sera interdit. Un passage protégé est prévu pour les piétons, mais les cyclistes devront utiliser la chaussée.