Tom Guillaume et Adrien de Marneffe

Lorsque l’État belge entame la construction du viaduc Reyers, en 1967, puis Herrmann-Debroux en 1973, l’heure est au béton roi et au tout à la voiture. La philosophie est la même : permettre à un maximum d’automobilistes de se rendre en un minimum de temps au cœur de la capitale.

Un peu plus cinquante ans plus tard, le premier a été démoli, le second devrait suivre. L’approbation en dernière lecture du projet devrait intervenir à la fin du mois de mars prochain, indique le cabinet du ministre-Président bruxellois, Rudi Vervoort (PS). La destruction devrait dès lors survenir d’ici 2030.

La mise à terre de ces deux ponts symbolise, à elle seule, la nouvelle philosophie que le gouvernement bruxellois veut imprimer. Celle-ci est consignée dans le plan régional de mobilité "Good Move", qui doit faire la part belle aux transports en commun, aux cyclistes, aux piétons et diminuer la place de la voiture dans Bruxelles à l’horizon 2030.

Cela se matérialisera notamment par la transformation de 50 mailles (des portions de la ville, établies sur le modèle barcelonais) en "quartiers apaisés" où le trafic de transit sera évacué afin de favoriser les déplacements des riverains.

Plus globalement, c’est l’ensemble de la circulation qui doit être reportée sur les plus grands axes.