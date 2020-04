Douze rues seront transformées en zone partagée, huit autres en rues cyclables.

Comme annoncé cette semaine, la commune de Saint-Gilles a elle aussi répondu favorablement à la proposition du gouvernement bruxellois d'aménager des voiries en priorité cyclistes et piétons. Dans cette commune bruxelloise, douze rues seront transformées en zones partagées et huit autres artères en rues cyclables.

Après Ixelles, Anderlecht, Bruxelles-ville, Watermael, Evere, Schaerbeek, Saint-Gilles est la septième commune à mettre en place de tels mécanismes sur son territoire.

Le dispositif ‘slow street’ a pour objectif de résoudre ces conflits et de donner plus d’espaces aux piétons. Voici les rues concernées : rue du Fort, rue Dejonker, rue Bosquet, entre Dejonker et Bosquet ; les rues Jourdan et Jean Stas, chaussée de Forest (entre Volders et Verhaegen) ; entre rues les rues Vanderschrick et Féron : les rues du Danemark, Coenraets, Joseph Claes, d’Andenne et rue de l’Eglise Saint-Gilles, chaussée de Waterloo entre la Barrière et la Porte de Hal.

"Par ailleurs, comme les transports en commun ne pourront probablement pas tout de suite reprendre en pleine capacité, il est indispensable de promouvoir les modes actifs. Dans ce contexte, Saint-Gilles se dote de nouvelles rues cyclables (huit au total)", explique l'échevine de la Mobilité Catherine Morenville (Ecolo). "Les cyclistes seront désormais prioritaires rue de Lausanne, place Loix et rue de Suisse (itinéraire cyclable régional 8); ainsi que sur la rue du Danemark, rue Dethy, rue Maurice Wilmotte, rue des Etudiants et rue d'Irlande, rues qui figurent sur le premier itinéraire cyclable communal."