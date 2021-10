On vous en parlait récemment. La commune de Berchem-Sainte-Agathe vient d’adopter un règlement qui instaure des zones de stationnement de trottinettes sur son territoire et va désormais saisir tout engin garé en dehors de ces "drop-zones".

Ces emplacements de délestage viennent d’être définis par les autorités locales : au total, la petite commune de 2,95 km2 comptera 31 "drop-zones" d’environ 4 m2. "Ces zones ont été dessinées sur base des constats de trottinettes abandonnées. Mais on a également voulu répartir ces endroits sur l’ensemble du territoire, car il faut que ces zones soient proches du domicile de chacun", explique le bourgmestre berchemois Christian Lamouline (CDH).

© Berchem

On retrouve en effet des emplacements aux quatre coins de la localité : à la gare de Berchem, à l’arrêt Hunderenveld, près de l’avenue Charles Quint… et même trois zones sur la place Schweitzer, "le cœur de la ville, un lieu d’intermodalité avec des bus et des trams". "On préfère installer plusieurs petites zones plutôt qu’une grande", commente le mandataire humaniste.

25 euros d’amende

Pour rappel, la commune de Berchem fait partie des pionnières en matière de mesures contre les trottinettes mal stationnées. Depuis juillet, les instances locales font retirer par les ouvriers les trottinettes qui gênent le passage et l’opérateur doit alors débourser 178€ pour récupérer son groupe de trottinettes… Une mesure qui a depuis également été transposée à Uccle.

Le nouveau règlement berchemois, plus sévère que l’ancien, entrera en vigueur d’ici deux semaines, dès le marquage des 31 zones. Toute trottinette en dehors des "drop-zones", même si elle ne dérange a priori pas la circulation, sera amenée au dépôt communal, et une redevance de 25€ par pièce sera alors demandée à l’opérateur.

Des contacts sont actuellement pris avec les opérateurs pour intégrer ces zones dans leurs GPS. Rappelons que tous les opérateurs ne sont pas actifs sur l’ensemble du territoire régional et que les applications intègrent déjà des zones d’interdiction de stationnement sur leurs cartes.