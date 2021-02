D’importants efforts ont été consentis par la Région bruxelloise ces dernières années afin d’offrir plus d’espace sécurisé aux cyclistes. Plusieurs chaînons manquants ont été résolus, avec un coup d’accélérateur depuis maintenant un an et l’arrivée de la pandémie du Covid-19 sur notre territoire.

Mais un important travail doit encore être réalisé pour permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité, dans une capitale où les modes de transport cohabitent de manière peu harmonieuse en différents endroits. Avec le Gracq, La DH-Bruxelles a isolé les onze lieux considérés comme les plus problématiques. "Sur certains endroits, les chiffres n’ont pas l’air très importants en termes d’accidentologie, tout simplement parce que ce sont des lieux où les cyclistes évitent de passer", explique, en préambule, Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise au Gracq.