Cette année 2022 s’annonce intense dans les souterrains de la capitale. Interpellée ce mardi en commission par la députée Anne-Charlotte d’Ursel (MR), la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a livré le détail des interventions attendues au niveau des tunnels de la Région bruxelloise.

Les réparations des plafonds de 14 tunnels sont prévues en 2022, ce qui aura des répercussions sur la mobilité. Lors de cette année, des fermetures nocturnes sont attendues dans les tunnels Woluwe, Bailli, Madou, Van Praet, Montgomery, Tervuren, Georges Henri, Delta, Otan et les petits tunnels Reyers côté Meiser.

Au tunnel Trône, des fermetures nocturnes et ensuite totales sont prévues, avec cependant le maintien de la circulation sur deux bandes de circulation. Des conséquences liées aux lourdes interventions en vue notamment d’allonger le tunnel et de créer une traversée piétonne.

"Le démarrage de la rénovation lourde des tunnels Loi et Belliard est quant à lui prévu en 2023 et l’étude de celle du tunnel Cinquantenaire a débuté fin novembre 2021", ajoute la ministre Groen. Un timing qui fait réagir les libéraux bruxellois. "C’est encore loin et cela ne laisse pas beaucoup d’espoirs pour de nouveaux projets", soupire Anne-Charlotte d’Ursel, qui plaide pour "un renforcement du travail de nuit et une meilleure planification des conséquences sur le trafic en surface".