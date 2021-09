Le conseiller CPAS de Forest Henri Gillard annonce son départ du PS après 24 ans au sein de la formation politique. Son départ est lié au débat sur le port du voile à la Stib, explique-t-il dans les colonnes de La Capitale.

"Le management de la Stib est désavoué car il voulait aller en appel. Le PS est coupable de complicité par rapport à ceux qui veulent imposer le voile. La neutralité est le ciment du vivre ensemble. Je n’ai plus ma place au sein du PS", confesse-t-il au quotidien bruxellois. "Il y a un malaise au sein du PS à Forest depuis longtemps. Mais, de manière plus générale, il y a un malaise sur la laïcité et je ne peux pas accepter qu’on bafoue les valeurs socialistes."

Henri Gillard a été président de la section locale du PS forestois à deux reprises.