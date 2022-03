Les jours se rallongent, le mercure monte, bref le printemps arrive. Grâce à la météo plus clémente de ces derniers jours, Bruxelles Mobilité a pu reprendre ses travaux d’"asphaltage à chaud" afin de rénover les voiries abîmées par l'hiver

© Bruxelles Mobilité

"L'objectif est de planifier un maximum de grands travaux d'asphaltage pour refaire des tronçons entiers de voirie plutôt que de travailler de manière ponctuelle pour des petites réparations. 10 millions d'euros sont consacrés cette année aux asphaltages", indique l’administration régionale dans un communiqué.

"Ces interventions sont également l'occasion d'inclure des améliorations là où c'est possible sur les voiries traitées (potelets, marquages, îlot, pistes cyclables, coussins berlinois…)."

Le premier tronçon concerné par ces travaux de grande ampleur est la place des Armateurs, le long du canal entre l’avenue du Port et l’allée verte.

© Bruxelles Mobilité

Sont ensuite programmés lors des week-ends de ce printemps le tronçon entre les tunnels Rogier et Botanique, le tunnel Delta, la partie entre les tunnels Cinquantenaire et Loi, l’avenue Victor Jacops, la rue Vanderstichelen, l’avenue de Beaulieu et rue des Pêcheries, les latérales du square Vergote, l’avenue Antoon Van Oss, la rue Gray, l’avenue Winston Churchill… Des chantiers qui s’effueront donc principalement la nuit et les week-ends afin d’"éviter de perturber la circulation".