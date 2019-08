Les vols de vélos dans la région bruxelloise sont en augmentation depuis maintenant six ans. L’an dernier, 3 719 deux-roues avaient été dérobés. Un chiffre impressionnant qui l’est en réalité sans doute beaucoup plus. "Quinze pour cent des personnes qui se sont fait voler leur vélo déclarent les faits selon le moniteur de sécurité sorti dernièrement. Ça donne une idée de l’ampleur du phénomène", indique-t-on du côté de la zone de police Marlow (Auderghem, Uccle et Watermael-Boitsfort). La gravure sur vélo était depuis des années une solution, pas idéale, pour lutter contre ces vols. La Région bruxelloise et Bruxelles Mobilité ont mis en place un nouveau système depuis mars dernier : la plateforme internet Mybike.brussels.

Cette initiative , déjà utilisée par environ 5 000 Bruxellois, a le même but que la gravure traditionnelle, mais offre plus de solutions pratiques. "On utilise ici un sticker gratuit avec un numéro d’enregistrement. C’est semblable dans la difficulté à l’enlever et la marque se voit toujours. Le nouveau système permet, en revanche, de ne plus écrire sur le cadre. La gravure sur les bicyclettes en carbone était impossible, par exemple. Certaines marques refusaient aussi de garantir le deux-roues s’il y avait une écriture dessus. Elles estimaient qu’on endommageait le vélo", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

Le sticker donne aussi la possibilité d’avoir un meilleur suivi des vélos en matière de sécurité. Lors de la revente d’une bicyclette, le numéro d’enregistrement est transféré au nouveau propriétaire. Un code QR permet aussi de vite savoir si un vélo a été dérobé ou non. "Avec l’ancien système, il n’y avait pas de plateforme. Maintenant, le vélo est suivi. Il est possible, avec ce fonctionnement, de s’inscrire gratuitement, d’indiquer les références du vélo avec le sticker. On peut aussi mettre des photos et des renseignements divers comme la couleur. L’utilisateur peut aussi signaler directement que son vélo a été volé. Avant, il fallait déclarer le vol, mais ce n’était pas instantané. Maintenant, tout le monde peut le voir car on peut scanner l’autocollant. Il suffit d’avoir un smartphone pour vérifier que le vélo n’a pas été volé. Cela est utile notamment lors d’une bourse à vélo", détaille Camille Thiry.

Le système de scan est d’ailleurs utilisé par la zone de police Marlow. Cette dernière a fait des vols de vélos une priorité de son plan zonal de sécurité. Les policiers du secteur sont d’ailleurs briefés chaque jour sur les vélos volés dans la zone. "Les policiers utilisent cette application pour vérifier si les deux-roues ont été dérobés. C’est utile aussi lors des contrôles proactifs. Quand le code QR est présent, ça nous aide. On sait directement, lorsqu’il y a un autocollant, si le vélo est répertorié comme volé", relate Laurent Masset, porte-parole de la zone de police.

Environ trente demandes sont effectuées par jour sur la plateforme Mybike.brussels depuis son lancement de la plateforme.