En cette période de confinement, Bruxelles Mobilité et la Stib invitent les riverains de la station Simonis et ses usagers à découvrir les créations proposées et donner leur avis.

Ainsi, dans la continuité des projets réalisés station Lemonnier, Bruxelles Mobilité et la Stib ont proposé aux artistes de concevoir des projets d'habillage des trémies de la station Simonis, sur l'avenue de Jette et l'avenue de la Liberté.

Les trémies sont ces rampes qui permettent aux trams de circuler entre la surface et le sous-sol. L'objectif est de valoriser ces espaces "perdus" et mieux les intégrer dans l'environnement urbain et paysager.

En l'espace de quelques semaines, une trentaine de projets sont parvenus à la Région. Une présélection a été opérée par un comité composé d'acteurs du quartier et de spécialistes sur base d'une série de critères pour garder les sept meilleures propositions.

Comment voter ?

En ligne du 6 avril au 24 avril sur le site de Bruxelles Mobilité où se trouve le lien vers le module de vote. Des toutes-boîtes explicatifs seront distribués dans l'environnement proche des trémies et les riverains pourront faire part de leur choix par téléphone au numéro vert de Bruxelles Mobilité 0800 94 001.

Une fois les votes clôturés, Bruxelles Mobilité et la Stib travailleront avec les artistes pour réaliser leurs projets cet automne.