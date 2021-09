Au conseil communal de Watermael-Boitsfort ce mardi, deux conseillers d’opposition Défi Alexandre Dermine et Laura Squartini vont interpeller la majorité Écolo-MR concernant "le sous-investissement de la commune dans la réfection des trottoirs".

"Certains trottoirs de Watermael-Boitsfort sont catastrophiques, déplore Alexandre Dermine. Le collège promet un plan trottoirs depuis des années, mais on ne voit rien venir. Il n’y a aucune vision. Or on est tous piétons et la problématique des trottoirs concerne tout le monde."

L’élu amarante dénonce des pavés manquants, des trottoirs trop étroits et envahis de mauvaises herbes, et cite notamment l’exemple du quartier du Logis-Floréal, où "il y a énormément de travail à faire".

Face à "l’inaction" de la majorité, Défi lance une campagne sur les réseaux sociaux dans le cadre de la Semaine de la Mobilité. "On invite les gens à nous envoyer des photos des problèmes. Grâce à ce cadastre, on va pouvoir intervenir et demander un suivi concret à la commune", explique Alexandre Dermine.

Contactée par nos soins, l’échevine de la Mobilité Marie-Noëlle Stassart (Ecolo-Groen) n’a pas désiré faire de commentaire et garde sa réplique pour le conseil.