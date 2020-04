Les chefs de groupe de l'opposition dénoncent une décision prise dans l'urgence, sans débat démocratique.

Une décision irrationnelle et unilatérale. C'est ainsi que l'opposition décrit le choix du collège de Watermael-Boitsfort de permettre le passage d'un bus à double sens avenue des Coccinelles, dans le quartier du Futaie-Coccinelles.

"Les aménagements actuels de la voirie ne permettent pas de mettre en oeuvre la décision et c’est pourquoi de nombreux riverains s’opposent à cette option depuis plusieurs années. Pire encore, cette décision a été prise durant la crise du Covid-19, sans débat au conseil communal, alors qu’aucune urgence ne le justifiait", dénoncent les trois groupes de l'opposition. Défi, PS-sp.a et Générations humanistes ont déposé ce mercredi une motion exhortant le collège à annuler sa décision et à organiser une "véritable participation citoyenne avec les habitants du quartier".

"Une étude réalisée par Bruxelles-Mobilité offre plusieurs options de tracés et d’aménagements qui doivent être analysées de manière participative avec les riverains, comme s’y était d’ailleurs engagée la majorité, précisent les trois chefs de groupes Alexandre Dermine (Défi), Martin Casier (PS) et Victor Wiard (GH). La méthode est d’autant plus surprenante que dans nombre de communes où Ecolo est en majorité, comme à la Ville, la participation citoyenne sur les projets de mobilité existe."

Pour rappel, le bus passait déjà dans cette artère il y a plusieurs années. "A l'époque, de nombreux accidents avaient eu lieu (rétroviseurs arrachés, voitures endommagées). C'était un calvaire pour les usagers et les habitants", répond Victor Wiard.

L'opposition pointe en outre que les trottoirs ont depuis lors été élargis. "Le passage du bus dans les deux sens est donc tout simplement impossible sans aménagements conséquents et suppression de nombreux parking. En effet, le passage en voirie ne permet même pas de placer plus de trois personnes en respectant la distanciation sociale, comment imaginer alors deux bus l’un à côté de l’autre ?"