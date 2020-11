Le chantier de renouvellement des rails de tram de l'avenue Delleur, à Watermael-Boitsfort, a repris depuis quelques jours. Le 9 octobre, ce chantier avait dû être arrêté en urgence par des experts de Bruxelles Mobilité qui avaient constaté que les racines de 19 des 31 tilleuls avaient été endommagées, entraînant un problème de stabilité de ces arbres. Les arbres concernés ont donc été abattus. La Stib prend en charge le coût des abattages ainsi que celui des replantations.

La seconde phase du chantier a donc débuté depuis quelques jours sur le tronçon qui s’étend de l’avenue Willy Coppens à la Place Wiener.

Mais selon Yvan Hubert, membre d'Inter-Environnement Bruxelles, la méthode pose à nouveau problème. "Au pied de chaque arbre a été creusée une fosse en forme de demi cercle, d’un rayon approximatif de deux mètres. Dans cette fosse, la terre a été retirée, laissant à nu, gisant sur le sol, tout le système racinaire des arbres. Ce système racinaire fin, même si il n’assure pas la stabilité de l’arbre comme le font les grosses racines structurelles, est d’une importance capitale pour nourrir et abreuver l’arbre. Si ce dernier est mis malencontreusement à l’air libre, il doit être sans délai recouvert de terre pour conserver son humidité. Dans le cas qui nous occupe, l’entrepreneur a blessé de nombreuses racines, dont beaucoup sont déjà bien trop sèches. J’ajoute que nous sommes à la veille de plusieurs nuits que les prévisions météo annoncent très fraiches, avec des températures proches de 0°", explique-t-il.

© Yvan Hubert / Facebook

De son côté, Marie-Noëlle Stassart (Ecolo), échevine de la Mobilité, explique que différentes mesures ont été prises pour ne pas se retrouver dans le même scénario que le premier tronçon. "Les spécialistes de la cellule plantations de Bruxelles-Mobilité sont présents sur place afin de convenir avec les équipes de la Stib et de notre entrepreneur des tailles indispensables aux racines et des moyens de protection à prévoir pour préserver au mieux la stabilité des arbres. Les voies de tram seront enlevées par tronçons d'environ six mètres. Le dégagement du ballast sera effectué avec précaution autour des arbres et l’excavation à moins d’1,5 m des troncs serait effectuée par aspiration, voire manuellement si nécessaire."