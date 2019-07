Les balustrades s'érodent depuis des années et des débris tombent sur le ring.

Comme évoqué la semaine dernière , les balustrades du pont situé dans la rue du Panorama, à Wemmel, et qui surplombe le ring de Bruxelles, s'érodent. Conséquence : des débris tombent sur le ring. Une situation potentiellement catastrophique si les débris tombent sur un véhicule roulant à du 120 km/h, mais également pour les passants qui empruntent le trottoir du pont.

Cette situation dure depuis des années et tant la commune de Wemmel que plusieurs habitants ont averti l'Agentschap Werk en Verkeer, l'organisme en charge de l'entretien et de la maintenance des ouvrages d'art en Flandre, mais sans recevoir de réponse.

Contactée, la responsable communication de l'agence Carla Cox est bien consciente du problème. "Chaque pont dont la hauteur est supérieure à cinq mètres fait l'objet d'une inspection tous les trois à six ans. Compte tenu du budget limité pour effectuer les rénovations, il faut faire des choix et l'ordre de priorité est fixé en fonction de l'état général du pont. Dans ce cadre, le pont de la rue du Panorama a été inspecté en 2014 et en 2018", explique Carla Cox. "Suite à la seconde inspection, nous avons constaté que l'état des balustrades du pont de la rue du Panorama pose d'importants problèmes de sécurité. Il a donc été convenu des les remplacer dans le courant de cette année."

Mais le remplacement de balustrades ne se fait pas si facilement. Ce type de chantier est très lourd. Il est donc mis à l'ordre du jour dans les programmes d'investissements du gouvernement flamand, ce qui peut notamment expliquer les lenteurs d'exécution.

"Lorsqu'on veut remplacer des balustrades, il faut également remplacer la pierre bleue et le trottoir tout en évitant d'endommager la structure du pont. Le fait d'ouvrir les trottoir et de retirer les pierres bleues provoque des perturbations au niveau de l'imperméabilisation du pont. Et cette imperméabilisation est indispensable pour éviter que de l'eau ne s'écoule au niveau de la structure du pont, ce qui pourrait mener à des conséquences dramatiques", poursuit Carla Cox.