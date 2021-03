Le collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Lambert a émis un avis sévèrement négatif à l’égard de l’avant-projet d’ordonnance portant sur l’organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l’Agence du stationnement de la Région bruxelloise.

Le collège rappelle l’échec de la gestion de la politique du stationnement par l’Agence régionale. "L’audit quant à la gestion de cet organisme régional était cinglant, ce qui devrait inciter les autorités régionales à faire preuve de plus de réserve avant d’imposer aux communes des contraintes de contrôle qu’elles n’ont pas été capables d’imposer à l’Agence régionale elle-même", fustige le bourgmestre Olivier Maingain (Défi).

Le collège demande au gouvernement régional de revoir en profondeur ce texte et de présenter aux communes une nouvelle version. "Si le texte devait être adopté en l’état par le Parlement régional, le collège envisagera tout recours devant la Cour Constitutionnelle pour contester la constitutionnalité de plusieurs de ses dispositions", rappelle Olivier Maingain.

Le Collège pointe notamment un manque de précision et de clarté quant aux compétences revenant à la Région et aux communes ainsi que le non-respect de l’autonomie communale, pourtant consacrée par la Constitution et la Charte européenne de l’autonomie locale. "Le collège estime inacceptable que le gouvernement Régional se réserve un pouvoir de quasi-tutelle d’opportunité à l’encontre des actes des communes", précise le bourgmestre.

Pour mémoire, cette nouvelle ordonnance vise à remplacer celle en vigueur depuis 2009 et prévoit, entre autres, la création de "zones grises" à proximité des parkings hors voiries. Le prix du parking y sera plus élevé que celui hors voirie. L’objectif : inciter les automobilistes à privilégier les parkings privés situés hors voirie ou ceux des entreprises, afin de libérer de l’espace en surface.