Un petit rappel des faits s'impose. En 2017, Bruxelles Mobilité a introduit une demande de certificats d'urbanisme et d’environnement en vue de construire un parking de transit de plusieurs étages (760 emplacements pour voitures) à proximité de la station de métro Crainhem. Ce projet a été soumis à enquête publique durant les mois d’août et septembre 2020. Il a suscité de nombreuses plaintes et 235 réclamations.

La commune de Woluwe-Saint-Lambert, amenée à se prononcer sur le projet dans le cadre de la procédure, a émis un avis défavorable. Cet avis est motivé par le fait que, selon la commune, ce parking devrait être implanté plus près du ring, sur le territoire de la Région flamande.

"Il est difficilement concevable de sacrifier un terrain appartenant à la Région bruxelloise pour y développer un projet de parking qui sera principalement utilisé par les navetteurs résidant en dehors de cette région alors qu’un projet d’équipement d’intérêt collectif ou de service public tel qu’une crèche, une école, serait le bienvenu vu l’augmentation du nombre de logements en Région bruxelloise, prônée par ses responsables politiques", explique la commune dans un communiqué.