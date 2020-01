La station est désormais équipée d'ascenseurs.

Deux nouveaux ascenseurs permettent désormais aux personnes à mobilité réduite (PMR) d'accéder à la station de métro Vandervelde, qui accueille la ligne 1, indique La Capitale. Désormais, ce sont donc 46 stations qui sont ainsi accessibles aux PMR.

Plusieurs autres stations seront prochainement équipées d'ascenseurs : Clemenceau vers mars 2020, Madou fin décembre et Porte de Hal d'ici 2021. A Parc, un ascenseur devrait être installé d'ici 2021 et trois autres d'ici 2022. Des travaux sont également prévus aux stations Roodebeek, Anneessens, Simonis et Jacques Brel.

Ces chantiers terminés, six stations devront encore être équipées d'un ascenseur : Stuyvenbergh, Beekkant, Ribaucourt, Hôtel des Monnaies, Montgomery et Thieffry. "Mais ce sont des stations où cela va prendre plus de temps. La mise en place d’un ascenseur demande une réfection complète de la station. Techniquement, cela est beaucoup plus compliqué pour ces stations", indique le cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).