La commune d'Evere déplore le manque de communication de la part de Bruxelles Mobilité.

Les travaux du pont Grosjean, entre Woluwé-Saint-Lambert et Evere, actuellement en réfection par Bruxelles Mobilité, font l'objet d’une prolongation.

Le pont est fermé depuis le mois de septembre 2019. Il était initialement prévu que les travaux auraient une durée de 3 mois. Mais début janvier, nous apprenions que les travaux devaient être prolongés de 3 mois, avec une fin annoncée pour le mois de mars. "Nous apprenons aujourd’hui que le calendrier des travaux ne prévoit pas de réouverture avant la mi-mai", déplore Pascal Freson, échevin de la Mobilité à Evere.

L'information est confirmée par Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. "Les réparations sont plus profondes que prévu. Suite à l’analyse de l’état du pont après son désamiantage, et une étude technique de réparation, les travaux de réfection ont pu démarrer. Jusque fin mai 2020, la circulation automobile restera interrompue dans l’avenue Grosjean, sous le pont de l’E40. Les piétons et les cyclistes à pied peuvent emprunter le passage. Afin d’éviter des vibrations nuisibles lors des travaux, la vitesse sur l’E40 est limitée à 50 km/h dans les deux sens de circulation."

Du côté d'Evere, on dit déplorer "les nombreux retards accumulés dans l’exécution de ces travaux mais également le manque évident de communication de Bruxelles Mobilité". "Les communes sont obligées de multiplier les démarches, courriers, appels téléphoniques pour obtenir les renseignements adéquats, alors qu’une bonne communication entre services publics permettrait d’éviter les quiproquos", fustige Pascal Freson.

"Par le passé, malgré les travaux d’assainissement et d’analyse, certes nécessaires, une solution intermédiaire a été trouvée : piétons et cyclistes disposaient d’un couloir permettant de traverser le pont qui sépare les deux communes d’Evere et Woluwé-Saint-Lambert. Nous avons déjà demandé, il y a quelques semaines, à Bruxelles Mobilité de garantir la circulation des piétons, mais également des cyclistes, en leur permettant de disposer d’un couloir suffisamment large, sans avoir de retour. Venant de la part d’un service public, ce n’est pas admissible", conclut-il