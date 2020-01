Depuis 2014, Woluwe-Saint-Lambert a aménagé cinq parcours pédestres permettant aux personnes à mobilité réduite de se déplacer le plus aisément possible en rencontrant un minimum d’obstacles.

Bordures trop hautes, panneaux de signalisation placés au milieu du trottoir, bacs à plantes encombrants : pas toujours facile de se déplacer quand on est une personne à mobilité réduite (PMR). Et nous sommes tous concernés, car une PMR, ce n’est pas uniquement une personne se déplaçant en fauteuil roulant ! Béquilles suite à un problème de santé ponctuel, femmes enceintes, déplacements avec une voiture d’enfant ou de très jeunes enfants, colis encombrants ou bagages, personnes mal voyantes ou malentendantes, seniors : nous pouvons tous et toutes devenir des personnes "à mobilité réduite" à un moment ou à un autre de notre vie.

Depuis 2014, un groupe de travail constitué des services communaux, d’associations représentatives du secteur du handicap et d'usagers concernés par cette problématique se réunit régulièrement, afin d’étudier l’amélioration de l'accessibilité des PMR dans l'espace public et de définir le tracé de « boucles PMR » qui sont ensuite aménagées. Une boucle PMR est un parcours pédestre permettant aux PMR de se déplacer le plus aisément possible en rencontrant un minimum d’obstacles.

Après une analyse du terrain et la définition des objectifs, de nombreuses adaptations ont été faites : aménagement aux carrefours de bordures franchissables en chaise roulante, pose de dalles podotactiles, rectification des trottoirs pour qu’ils soient tout à fait planes et élargissement à certains endroits, pose de grilles sur les tours d’arbres, installation de feux rouges sonores, déplacement de panneaux de signalisation ou de mobilier urbain, sécurisation des escaliers par l’installation de dalles d’éveil à la vigilance à l’approche des escaliers.

Le trajet des boucles est clairement identifié grâce à des logogrammes, ils viennent d’être remplacés par un nouveau modèle plus lisible et plus visible. Des places de stationnement PMR sont aménagées à différents endroits du parcours. Les entrées des bâtiments communaux qui le permettent ont été adaptées (sonnette plus basse, entrée en plan inclinés …). Des aménagements ont aussi été faits pour ajouter de la convivialité, comme des emplacements stabilisés pour chaises roulantes auprès des bancs dans les espaces verts.