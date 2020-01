Ces vélos pourront être rechargés directement au magasin communal.

Quatre nouveaux « bakfiets », des vélos équipés d’un moteur à assistance électrique et dotés d’un bac de grande taille à l’avant, viennent d’être livrés à l’administration communale de Woluwe-SaintPierre, annonce la commune. Trois d’entre eux sont mis à disposition des ouvriers et des jardiniers communaux pour se rendre sur leurs lieux d’intervention et transporter leur matériel. Un autre est mis à disposition des employés communaux pour leurs déplacements professionnels.

Ces vélos pourront être rechargés directement au magasin communal, qui, équipé de panneaux photovoltaïques, produit de l’électricité verte.

Avec cet achat, Woluwe-Saint-Pierre entend poursuivre sa transition vers une mobilité plus durable. "L’utilisation de vélos électriques comporte de multiples vertus : pas d’émissions de CO2, fluidification du trafic en diminuant la flotte communale de voitures, parking aisé et gain de temps, économie budgétaire et, enfin, mode de déplacement plus sain pour les travailleurs", explique la commune dans un communiqué.

Woluwe-Saint-Pierre avait déjà acquis un premier vélo cargo en 2019.