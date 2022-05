On commence à connaître la prime régionale Bruxell’Air. Le citoyen qui se sépare de son véhicule et fait radier sa plaque reçoit un chèque (entre 500 et 900€ en fonction des revenus) qui peut être utilisé pour financer des abonnements de transports en commun, un vélo, ou aussi des services de voitures partagées. Concernant cette dernière alternative, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé d’aller un peu plus loin et propose dès le 1er juin prochain une nouvelle prime appelée "prime car sharing".

"C’est une grande première en Belgique au niveau communal", commente l’échevin Alexandre Pirson (Les Engagés), pour qui "trop souvent la mobilité clive et divise notre société". Tout citoyen domicilié sur le territoire sanpétrusien pourra donc recevoir une prime de 100€ en s’inscrivant à un service de voiture partagé.

Même pour ceux qui ont leur propre véhicule

"Concrètement, la prime couvre jusqu’à 100 euros d’avantages pour les frais d’inscriptions et les abonnements - pas les kilomètres parcourus qui pousseraient à la consommation - pour tous les nouveaux membres à un des deux opérateurs de voitures partagés présents à Woluwe-Saint-Pierre : Cambio ou Poppy", indique la commune, qui précise que ces opérateurs "prennent une partie de la prime à leur charge et assurent le suivi administratif".

Et particularité de la formule : il ne faut pas renoncer à son propre véhicule pour obtenir la prime. "Je crois davantage en une société qui récompense les comportements positifs plutôt qu’une société qui stigmatise et pénalise certains comportements, estime l’échevine de la Mobilité. Avec cette prime, on ne cloue pas au pilori les automobilistes qui souhaitent continuer à utiliser leur voiture parfois parce qu’ils n’ont pas d’autres choix (personnes âgées, familles...) mais on encourage ceux qui parmi eux sont prêts à utiliser une voiture partagée."

La prime a été votée à l’unanimité à l’occasion du dernier conseil sanpétrusien.