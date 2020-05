Le collège communal vient d'adopter une série de mesures visant à recréer des espaces de rencontre apaisés.

Woluwe-Saint-Pierre adapte elle aussi sa mobilité au plan de déconfinement fédéral. La commune annonce plusieurs aménagements visant à permettre à ses habitant(e)s de rétablir graduellement leurs déplacements en favorisant les modes de transports doux que sont la marche et le vélo et à faciliter les mesures de distanciation sociale en offrant plus d'espace à tous les usagers.

Une dizaine de voiries communales deviendront ainsi des zones résidentielles, lieux où la vitesse maximale autorisée est de 20 km/h et où le piéton est prioritaire sur toute la voirie. "Cela permettra de ramener du jeu dans nos rues et de la convivialité." Parmi les lieux concernés : le clos du Mouron, le square Eddy Merckx, le square des Pierres Grises, le clos des Malouinières, le val des Perdreaux et le clos des Essarts.

Autre mesure : la fermeture temporaire du parc de la Woluwe aux voitures afin que le parc redevienne un lieu de détente et de loisir. La commune mise également sur de grands axes à parts égales pour les cyclistes. "Nous avons encouragé la Région à transformer les latérales de l'avenue de Tervuren afin d'en faire des rues cyclables où le cycliste est un automobiliste comme un autre, c'est-à-dire qu'il lui est autorisé d'utiliser toute la largeur de la chaussée sans prendre le risque de subir un dépassement inadapté."

Enfin, huit nouvelles drop zones seront réparties sur le territoire communal et pourront accueillir vélos et trottinettes sans encombrer les trottoirs. "Etant donné l’engouement croissant des véhicules en libre-service, nous estimons qu’il est du devoir des communes d’assurer un espace ou ceux-ci n’indisposent ni les piétons, ni les automobilistes", a exprimé Alexandre Pirson (CDH), échevin de la Mobilité, faisant suite au test concluant de la première drop zone de Bruxelles.

Ces initiatives seront analysées et réévaluées sur base régulière et en consultation avec les citoyen(ne)s, assure la commune.