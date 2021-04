La crise sanitaire perdure depuis plus d’un an avec des conséquences catastrophiques pour les commerces locaux et le secteur Horeca.

Afin de soutenir l'économie locale, le parking du Stockel Square sera désormais gratuit, du 1er mai au 31 décembre 2021, pendant une période de 90 minutes, du lundi au vendredi entre 17h et 20h. Cette initiative a été rendue possible grâce à un partenariat public-privé avec Interparking et le Stockel Square.

"Non seulement il y a la crise Covid-19, mais il y a actuellement également un gros chantier de la Stib qui se terminera à la fin de cette année. Cette convention de stationnement gratuit en fin de journée, lorsque les gens font leurs courses avant de rentrer chez eux, est une volonté claire de soutenir et d’aider l’ensemble des commerçants du Stockel Square, mais également de tout le Stockel Village", détaille Dominique Harmel, échevin du Budget et des finances en charge du stationnement à Woluwe-Saint-Pierre. "Nous espérons que cela incitera encore un peu plus les clients à venir faire du shopping autour de la place Dumon."

Suite à cet accord, la commune a également proposé d’étudier la possibilité d’installer un parking à vélos sécurisés dans le Stockel Square.

Enfin quid de l’aspect financier ? "Tout est pris en charge par les trois parties signataires de la convention. A savoir : la commune, Interparking et le Stockel Square à concurrence d’un tiers par chacun des participants", précise Dominique Harmel.

Ce premier partenariat public-privé pourrait être reconduit au-delà de cette année. "Des discussions sont déjà en cours avec d’autres partenaires indépendants, dans d’autres quartiers de la commune, pour une mutualisation identique du stationnement : Rob et Colruyt dans le quartier Centre, le Carrefour au Chant d’Oiseau. Tout cela pour permettre aux habitant(e)s de stationner plus facilement", conclut le bourgmestre Benoît Cerexhe.