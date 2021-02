C'est un fait assez rare pour être être souligné. Alors que les avenues Jules César et de l'Atlantique à Woluwe-Saint-Pierre étaient initialement mises en zone 50, les riverains ont eu l'occasion de se prononcer et ont opté pour la mise en zone 30 afin, principalement, de limiter le trafic de transit.

La commune a souhaité tenir compte des remarques des habitants, de leur expérience du terrain en leur permettant de s’exprimer individuellement. "Nous avons fait le choix de la consultation citoyenne dans ces deux avenues afin d’arrêter une décision définitive sur le choix de la vitesse maximale à autoriser", explique Alexandre Pirson, échevin de la Mobilité à Woluwe-Saint-Pierre.

Suite à cette consultation, la mise en zone 30 l'a emporté avec une large majorité de presque 75% des votes obtenus pour chaque artère.

"Je suis très satisfait par l’organisation et les résultats de cette enquête. Cela démontre cette volonté citoyenne toujours plus importante de s’impliquer directement dans certaines décisions qui concernent les quartiers de vie", se réjouit Benoît Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. "La participation citoyenne, l’expression de son point de vue sur des dossiers comme celui-ci est très enrichissante. Les citoyens adhèrent d’autant plus à une décision qu’ils y sont associés. En voici le plus bel exemple."

Le passage en zone 30 des avenues Jules César et de l’Atlantique sera effectif dans les jours à venir dès que la Région aura pris connaissance des résultats de l’enquête et qu’elle les aura validés.