Contrairement à la tendance régionale où les vols de vélos sont en hausse depuis plusieurs années, ce délit amorce une courbe inverse à Woluwe-Saint-Pierre. En comparaison avec 2019, les vols de vélos ont diminué de 21% dans la commune en 2020 (136 vols en 2019 contre 108 en 2020.)

"L’installation de boxes à vélos et d’arceaux, les campagnes préventives régulières que nous menons depuis plusieurs années déjà avec notre service de prévention et la police locale pour lutter contre les vols de vélos (gravure vélo, cadenas adaptés, conseils en matière de parking du vélo, etc.) expliquent très certainement ce recul encourageant ", détaille Benoît Cerexhe (CDH), bourgmestre en charge de la sécurité.

Avec 53%, les vols sur la voie publique sont très largement les plus fréquents. "C’est pourquoi nos actions de prévention doivent plus que jamais s’intensifier. Il ne s’agit pas de relâcher l’information et la communication aux habitants d’autant que les vélos sont de plus en plus sophistiqués et prennent de la valeur", précise Benoît Cerexhe.

C’est d’autant plus vrai que si les vélos dérobés restent majoritairement des vélos traditionnels (73%), les vélos électriques commencent tout doucement à devenir une cible prioritaire pour les voleurs : 8% de vols en 2018 contre 16% en 2020. "Avec l’introduction de la prime communale à l’achat d’un vélo, l’électrique est en plein boom. Il est plus couteux et donc financièrement plus intéressant pour les malfrats. Nous portons une attention toute particulière à ce type de vols qui a doublé en à peine 2 ans", conclut Alexandre Pirson, échevin de la Mobilité.