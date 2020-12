La publication récente de la carte de la Ville30 a provoqué beaucoup d’émoi dans le quartier du Chant d’Oiseau à Woluwe-Saint-Pierre du côté des riverains. Ceux-ci se sont en effet étonnés de voir que la commune proposait de maintenir plusieurs rues de leur quartier en voirie 50 km/h après l’entrée en vigueur de la Ville30, le 1er janvier prochain. Il s'agit de la drève de Nivelles, l’avenue des Frères Legrain et l’avenue des Volontaires.

Interpellé au conseil communal ce mardi 15 décembre, le collège, par la voie de son bourgmestre Benoît Cerexhe et de son échevin de la Mobilité, Alexandre Pirson, ont répondu aux inquiétudes des riverains. Il est ressorti que les trois axes précités seront finalement limités à 30 km/h.

"Nous avons constaté en découvrant la carte de la Région que nos communes voisines ont travaillé différemment. Il en résulte que certains rues, que nous jugeons structurantes, sont en 50 km/h chez nous et passent à 30 km/h une fois sorti de la commune", précise Alexandre Pirson. "Il est bien sûr indispensable d’avoir une cohérence entre communes. Nous avons pris connaissance de la position d’Auderghem et d’Etterbeek et en nous en tenons compte pour la zone Drève de Nivelles / avenue Lebon, Legrain et l’avenue des Volontaires. Nous examinons également, avec nos services techniques, la problématique de l’avenue Jules César et de l’avenue de l’Atlantique."

Le choix du 30 km/h a donc été fait "dans un soucis de cohérence et de lisibilité. Nous allons donc installer des dispositifs supplémentaires visant à faire respecter les limitations de vitesse", explique Benoît Cerexhe.