Pourquoi ce plan ne prévoit pas de relier sur le boulevard de la Woluwe la piste cyclable existante (Rodebeek - avenue de Tervuren) à la piste cyclable en cours d'achèvement sur le boulevard du même nom, côté Flandre ?

La commune de Woluwe-Saint-Lambert s'est étonnée jeudi de l'absence, dans le plan régional d'aménagement de 40 km de pistes cyclables supplémentaires, de certains axes de circulation qui la parcourent. Dans un courrier adressé à la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, le bourgmestre Olivier Maingain, et l'échevin de la Mobilité Gregory Matgen ont ainsi déploré l'absence des boulevards de la Woluwe et Brand Whitlock dans les futurs aménagements.

Pour décharger les transports publics alors que s'amorce une sortie de confinement, le réseau de pistes cyclables en Région bruxelloise devrait compter quelque 40 kilomètres supplémentaires d'ici peu, a annoncé mercredi la ministre régionale de la Mobilité. Ce plan se concentrera sur les voies d'accès vers le centre et les grands axes pour équiper la ville de véritables corridors cyclables connectant les pistes existantes et permettre aux navetteurs de Flandre ou de Wallonie de rejoindre la capitale en sécurité.

Le collège échevinal de Woluwe-Saint-Lambert ne comprend pas pourquoi ce plan ne prévoit dès lors pas de relier sur le boulevard de la Woluwe la piste cyclable existante (Rodebeek - avenue de Tervuren) à la piste cyclable en cours d'achèvement sur le boulevard du même nom, côté Flandre. Il en va, selon lui, de la cohérence du plan avec l'enquête qui est invoquée par la ministre elle-même pour le concrétiser : "[...] les navetteurs sont prêts à délaisser les transports publics pour le vélo, moyennant une infrastructure suffisante".

Le bourgmestre et les échevins ont également attiré l'attention de la ministre sur la nécessité de reprendre le boulevard Brand Whitlock, sur la Grande Ceinture, dans les 40 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires à créer. Ils disent avoir sollicité à plusieurs reprises depuis 2011, un réaménagement pour y sécuriser la mobilité des usagers faibles dont les cyclistes. Ils soulignent avoir proposé la mise temporaire en zone 20 km/h des allées latérales de ce boulevard.

Enfin, Woluwe-Saint-Lambert regrette que malgré plusieurs demandes, elle n'a pas non plus reçu de réponse concernant ses demande d'aménagement d'itinéraires cyclables sécurisés sur l'axe constitué par les avenue de Broqueville et Paul Hymans, le cours Paul-Henri et l'avenue Vandervelde.