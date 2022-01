Des perturbations auront lieu les week-ends du 22 et 23 janvier, les 5 et 6 et 12 et 13 février sur le ring à hauteur de Zaventem.

C’est une infrastructure qui va faciliter les déplacements à vélo entre Zaventem et la Région bruxelloise. L’agence publique flamande Werken Aan de Ring va se lancer prochainement dans la construction du pont cyclable surplombant le ring (R0) et le boulevard de la Woluwe (R22), le long de la voie ferroviaire. "Le pont assure une liaison sûre et rapide entre Machelen et Zaventem", commente l’institution.

Situé sur le territoire communal de Zaventem, le pont de 168 mètres s’inscrit dans le cadre du prolongement de la voie cyclable F3.

© Werken Aan de Ring

Les travaux débutent le week-end du 22 et 23 janvier, et se poursuivront les 5 et 6 et 12 et 13 février. "Nous nous attendons à des nuisances nocturnes sur le boulevard de la Woluwe et le ring", indique l’agence.

© Werken Aan de Ring

Le week-end du 22-23 janvier, le trafic venant de l’A201 en direction de la R22 sera dévié. Le premier week-end de février, le ring intérieur et le ring extérieur seront fermés à Zaventem entre 21h et 7h. "Le trafic sur le R0 peut continuer via la R22 ring intérieur et extérieur et ne doit pas suivre de déviation."

Du 12 au 13 février, la bretelle d’accès à la Henneaulaan en direction du R0 sera fermée. "En venant de la R22 Ring extérieur ou du R0, il n’est pas possible de se prépositionner pour la sortie Zaventem-Henneaulaan. Les automobilistes continuent par le R0, passent le pont ferroviaire du TGV et tournent à droite vers la sortie", alerte l'agence.

La fin du chantier est prévue pour le mois de mars 2022.