Le gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi matin le plan Ville 30, "en pleine période de confinement", déplore le MR

Alors que le gouvernement a approuvé ce jeudi matin la généralisation de la zone 30 sur l'ensemble du territoire régional à partir du 1er janvier 2021, des dents grincent du côté de l'opposition.

"Le gouvernement approuve ce projet en pleine période de confinement, empêchant tout débat politique au Parlement", regrette Anne-Charlotte d’Ursel, Présidente de la Commission Mobilité au Parlement bruxellois. "Le MR n’est pas opposé à une zone 30 plus étendue qu’actuellement (67% des voiries bruxelloises sont déjà en zone 30) mais cela ne peut se faire qu’après avoir réalisé les travaux nécessaires. La zone 30 pourra alors être étendue à d’autres quartiers en tenant compte de leur spécificité. Cette décision ne doit pas être imposée unilatéralement dans toute la Région bruxelloise ! Le MR est pour des zones 30 et non pour une zone 30."