Depuis quatre ans, quiconque circule en Région bruxelloise avec un véhicule considéré comme trop polluant par les autorités régionales reçoit automatiquement dans sa boîte aux lettres une amende de 350€. Et ils sont plus de 16.000 à avoir été verbalisés en 2021. La Zone Basses Émissions (Lez) concerne pour rappel actuellement les véhicules diesel immatriculés avant 2011 et les essences Euro 1 d’avant 1997.

Interrogé ce mercredi en "commission environnement" par le député Jonathan de Patoul (Défi), le ministre Alain Maron (Écolo) a dévoilé les montants engrangés par la Région dans le cadre de la Lez.