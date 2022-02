C’est en quelque sorte "le bon plan" du Nord-Ouest de Bruxelles pour de nombreux automobilistes. Le parking de la basilique de Koekelberg offre sur son parvis, à l’extrémité de l’avenue Charles Quint, une zone de stationnement de plus de 200 places… et gratuite. Une exception dans la capitale, qui risque de ne pas faire long feu. L’administration régionale urban.brussels vient de constater des "infractions urbanistiques" sur le site et a dressé un PV : "les deux parkings à l’entrée du site ont été carrelés avec des clinkers et des travaux de plantations ont été réalisés". Urban demande de remettre les lieux en état ou d’introduire une demande de permis d’urbanisme.