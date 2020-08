Le week-end dernier, la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Evere) a organisé plusieurs opérations de contrôle routier.

L'opération s'est déroulée sur le territoire des trois communes de la zone de police. Par ailleurs, vendredi soir, un barrage routier avec les Douanes et Accises a été conjointement organisé sur plusieurs lieu de la zone de police. Il s’agit là de la deuxième édition d’une collaboration entre la police locale et le service des Douanes. Plusieurs milliers d’amende ont ainsi pu être recouvrés.

Lors de ces différents opération de sécurité routière, 29 PV pour conduite sous influence ont été dressés par les policiers à l’encontre des conducteurs arrêtés aux barrages routiers. 14 de ces conducteurs qui roulaient sous influence se sont vu retirer leur permis de conduire pour une durée allant de 3 heures à 15 jours. Un conducteur a également été privé de liberté administrativement pour ivresse publique et afin de pouvoir procéder à une prise de sang. Tous ces conducteurs pourront être poursuivis devant le tribunal de police par la suite.

Un dernier conducteur s’est vu retirer son permis de conduire pour vitesse excessive.

Au cours de ces opérations de contrôle routier, 128 PV ont été également dressés pour d’autres infractions routières : stationnement illégal, défaut d’assurance, cyclomoteur débridé, défaut d’immatriculation, etc.

Par ailleurs, dans le cadre d’une collaboration avec le service des Douanes et Accises, 8.838€ d’amende ont été payés sur place aux Douanes et 11.456€ seront recouvrés sur base de véhicules saisis lors de ces opérations. Enfin, le carburant de 32 véhicules a été contrôlé par les Douanes et tous étaient conformes. La police locale va poursuivre cette collaboration dans le futur.

Ces opérations ont été menées par différents services de la police locale de Bruxelles Nord et vont se poursuivre tout au long de l’année.