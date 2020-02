Huit véhicules ont fait l’objet d’une saisie administrative depuis décembre.

Lundi dernier, vers 18 heures, une voiture, avec une plaque d’immatriculation française, a fait l’objet d’une saisie administrative par la zone de police Bruxelles Nord, à la rue Vanderlinden à Schaerbeek.

"Le conducteur français (B.Y., 26 ans) circulait à une vitesse anormalement élevée. Une patrouille était occupée à alors effectuer un contrôle d’un autre véhicule. Après avoir vu les inspecteurs de police, le conducteur a pris la fuite. Ce faisant, il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a heurté la bordure du trottoir et failli renverser un piéton. Les inspecteurs de police présents ont finalement pu interpeller le véhicule. Le comportement agressif du conducteur consistait à utiliser le frein à main, alors qu’il circulait à une vitesse anormalement élevée dans une zone 50. Il a mis en danger l’intégrité physique de plusieurs usagers de la route et d’un inspecteur de police", explique Frédéric Dauphin, chef de corps de la police locale de Schaerbeek, Evere et Saint- Josse-ten-Noode.

Samedi passé, le 1er février 2020, vers 17 heures, un autre véhicule a fait l’objet d’une saisie administrative. Le conducteur du véhicule (A.M., 23 ans), qui circulait à une vitesse anormalement élevée à la rue d’Aerschot à Schaerbeek, a été intercepté par une patrouille pédestre, qui était occupée à effectuer un contrôle routier dans cette même rue. "Le comportement agressif du conducteur consistait à faire des bruits de grincement avec les pneus de sa voiture en combinaison avec un moteur rugissant. En conséquence, le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture à plusieurs reprises et il a mis en danger l’intégrité physique de plusieurs usagers de la route, y compris des inspecteurs de police présents. En outre, il y avait deux passagers dans le véhicule. Pour chacun de ces constats et en l’absence d’une possible saisie judiciaire des véhicules, la police locale de Bruxelles Nord a procédé à une saisie administrative de 5 jours ouvrables, sur base de l’article 30 de la LFP", ajoute Frédéric Dauphin.

Des procès-verbaux ont été dressés à charge des deux conducteurs pour les différentes infractions commises au code de la route.

"La vitesse inadaptée et la mise en danger des autres usagers sur nos routes sont inacceptables. Avec la saisie administrative des véhicules, nous souhaitons lutter contre ces comportements dangereux. Il s’agit désormais des troisième et quatrième véhicules saisis pour un délai de 5 jours ouvrables. Actuellement, huit véhicules au total ont fait l’objet d’une saisie administrative depuis décembre. Dès lors, il s’agit d’un outil utile pour la zone de police", explique de son côté la bourgmestre de Schaerbeek Cécile Jodogne (Défi).

Pour rappel, le principe de la saisie administrative est le suivant: un automobiliste qui, par sa conduite, met en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui avec son véhicule, pourra se voir saisiradministrativement son véhicule à condition que plusieurs critères stricts soient respectés. Une de ces conditions est notamment qu’aucune saisie judiciaire ne peut être ordonnée. En effet, la procédure judiciaire aura toujours la priorité sur la procédure de police administrative.