La région bruxelloise n'accueillera pas le centre européen de cybersécurité. Le choix des membres de l'Union européenne ont porté leur choix sur Bucarest, en Roumanie, également candidate. Le Conseil européen a tweeté l'information ce matin : "Bucarest accueillera le siège du nouveau centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en cybersécurité. Félicitations à la Roumanie !"

Pour mémoire, ce centre doit voir le jour en 2021. Il sera doté d'un budget de 2,8 milliards d'euros pour son installation, et de 2 milliards supplémentaires pour son développement. Il devrait accueillir dans un premier temps entre 30 et 50 experts informatiques, avant de passer à 80 équivalents temps plein à l'horizon 2023, autour desquels gravitera du personnel de support, écrivait Belga la semaine dernière

"La création de ce centre à Bruxelles pourrait avoir un effet très favorable pour l'écosystème d'entreprises liées à la cybersécurité dans notre Région, un secteur très prometteur en termes d'activités et de création d'emploi", soulignait Rudi Vervoort, le ministre-président bruxellois lors de l'annonce de la candidature bruxelloise par l'Etat belge.

Le MR bruxellois a rapidement réagi à l'annonce du Conseil européen. La députée bruxelloise Aurélie déplore le discours anti 5G du gouvernement bruxellois, les normes trop basses et la politique numérique du gouvernement bruxellois "sans vision".

"Les déclarations 'rassurantes' du gouvernement bruxellois n’ont pas été suffisantes", avance l'élue libérale. "Nous sommes convaincus que notre pays, nos régions, nos villes et nos communes doivent bénéficier de la technologie 5G. C’est un élément majeur pour respecter nos engagements européens et internationaux et pour ne pas décrocher par rapport aux autres régions du pays ou aux États voisins. La venue du centre européen de cybersécurité sur notre territoire en dépendait. D’un point de vue économique mais aussi en termes d’emplois et de know-how belge en matière de cybersécurité, il s’agissait d’un enjeu important."