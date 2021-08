À partir de 2030, les voitures propulsées au diesel seront bannies du territoire bruxellois. Cinq ans plus tard, ce sera au tour des voitures essence d’y être personæ non gratæ. Objectif : rendre le parc automobile plus propre et améliorer la qualité de l’air au sein de la capitale européenne.

La décision a été entérinée fin juin par le gouvernement bruxellois, laissant le champ libre aux voitures électriques. Problème : il n’existe actuellement que 160 bornes publiques permettant chacune de recharger deux véhicules simultanément. Trop peu pour répondre à la demande croissante.

"Il n’y en avait que 17 lors de mon arrivée au gouvernement bruxellois, confie Elke Van den Brandt. À l’heure actuelle, il y a des bornes un peu partout, mais pas suffisamment pour l’avenir, surtout à Bruxelles, où beaucoup de gens n’ont pas de garage. Nous avons donc mis en place une task force pour procéder à l’installation de 11 000 bornes d’ici 2035."

Des bornes qui seront installées en priorité aux endroits où il y a une demande. "Les gens ne le savent pas assez, mais ils peuvent demander l’installation d’une borne près de chez eux (NdlR : via www.charge.brussels) s’ils n’ont pas de garage et qu’il n’y en a pas déjà à proximité. Avec un délai de six mois que l’on essaie d’abaisser à deux. En fonction des demandes, on pourra cibler les lieux où la demande est la plus forte et y répondre en priorité."

Ces 11 000 bornes suffiront-elles à alimenter toutes les voitures électriques en 2035 ? Sans doute pas. "On compte aussi sur les partenaires privés comme les entreprises ou les hypermarchés."