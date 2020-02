Le secteur de l’e-sport (la pratique de jeux vidéos de manière professionnelle) pèse actuellement 100 milliards de dollars dans le monde, soit plus que les secteurs cinématographique et musical réunis. C’est la deuxième plus grande industrie au niveau mondial après celle de livre. En Belgique, ce secteur peine à se développer et selon le député David Weytsman (MR), la Région bruxelloise est clairement à la traîne au regard des autres grandes capitales européennes.

Cette problématique a fait l’objet d’une interpellation au parlement bruxellois. "Ce qui se passe est totalement incompréhensible. Nous assistons à la montée en puissance d’un secteur qui permet la création de nouveaux métiers qui touchent essentiellement les jeunes. Le ministre Clerfayt (chargé de l’Emploi et de la Transition numérique, NdlR) se trompe en ne percevant l’e-sport que via des enjeux liés à la digitalisation. L’e-sport offre aussi une cinquantaine de nouveaux métiers aux retombées sociales, économiques, culturelles et évidemment sportives ! À côté des métiers de conceptions, de coding, d’édition, de nombreux métiers et spécialisations relèvent de la production, du management, de la gestion de projet, du marketing, du journalisme, du coaching, de la formation, de l’aide à la jeunesse, etc. Notre région souffre particulièrement du chômage des plus jeunes et le gouvernement ne saisit pas cette opportunité. C’est un rendez-vous raté avec la création d’emplois", fustige David Weytsman.

Bruxelles, capitale du e-sport

Le député rappelle par ailleurs que le 4 décembre 2019, le comité interne d’e-sports Europe a choisi Bruxelles pour y établir son siège européen. "Le gouvernement s’en était réjoui… et puis plus rien, comme depuis 2 ans !"

Près de 1,1 million de Belges pratiquent des jeux vidéo. Ils sont plus de 4 millions si l’on inclut les différents jeux sur tablettes et smartphones disponibles sur le marché. Au cours des deux années à venir, on s’attend à ce que le public belge intéressé par les e-sports augmente de plus de 50 %. Cette activité génère, en Belgique, un revenu annuel de 270 millions €.

David Weytsman plaide pour que "le gouvernement bruxellois développe des politiques de formation en réponse aux besoins du secteur de l’e-sport en partenariat avec le privé."

Selon le ministre Clerfayt, "plus de 16 % des cours données sont dans le domaine numérique principalement dans des métiers du digital, de l’information et de la communication". Insuffisant et non adaptés, selon l’élu MR !

"La réponse du Ministre prouve que le Gouvernement ne saisit pas les enjeux de ce secteur. La Région risque de passer à côté de nombreux emplois. Cela fait maintenant deux ans que les ministres se déclarent intéressés par les questions d’e-sport mais ne font rien pour attirer ce secteur d’activité, pour le soutenir et pour l’encadrer. Aucune rencontre n’a encore été organisée entre les ministres et la Belgian e-sportFederation", conclut David Weytsman.