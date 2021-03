Depuis une semaine, les travailleuses du sexe (TDS) peuvent se rendre dans les locaux de deux associations pour demander à contacter, au besoin, un agent de police. Ces deux associations, Utsopi et Espace P, accompagnent les TDS depuis plusieurs années. Leurs locaux sont situés autour du quartier de la rue d’Aarschot où sont établis plusieurs carrées ainsi que des salons de prostitution.

Johan Debuf est l’inspecteur principal de la division Traite des êtres humains de la zone de police Bruxelles Nord. Selon lui, il est souvent très compliqué pour les TDS de venir porter plainte : "D’une part, à cause de la méfiance qu’elles ont avec l’institution policière, ça demande des années de contact pour qu’une fille accepte de porter plainte pour vol de GSM. Et d’autre part, parce qu’elles ne ressentent pas le besoin de se déplacer." Il rappelle que les TDS sont "plus exposées que les citoyens lambda aux violences, vols, etc.". Il y a deux semaines, plusieurs dealers du quartier s’en sont pris à des TDS. "Une bagarre a éclaté et deux d’entre elles sont sévèrement blessées", confie Max, porte-parole de l’ASBL Utsopi.

Pour l’instant, le dispositif n’a encore servi : "On va voir comment ça se met en place petit à petit mais il est déjà prévu que ce soit une policière spécialisée ainsi qu’une personne du service d’assistance aux victimes qui viennent dans nos locaux pour prendre les plaintes", poursuit-il. Ce dispositif fait partie d’un plan plus global de la zone de police pour renforcer ses liens avec les TDS de la rue d’Aarschot.

Alain Vlaemynck, directeur de la direction judiciaire de la zone, précise que la chasse aux proxénètes ne constitue qu’une partie de leur travail : "Annuellement nous traitons 5-6 dossiers par an pour des faits de proxénétisme. Aujourd’hui, c’est surtout au niveau du vivre-ensemble que nous avons une carte à jouer. Nous voulons redévelopper ce lien avec les TDS." D’autres dispositifs similaires devaient être mis en place mais ceux-ci ont été stoppés net par l’épidémie de Covid-19.

De plus, les deux policiers considèrent que la législation actuelle autour de la prostitution ne favorise pas la création de ce lien : "Si on doit intervenir manu militari dans un lieu de prostitution, on doit se baser sur une loi de 1792 qui a été seulement confirmée par le parquet de Bruxelles en 1982, c’est la seule base légale", affirme Johan Debuf. De son côté, le directeur de la direction judiciaire de la zone Bruxelles Nord l’affirme : "Pour pouvoir créer ce lien avec les TDS et si on veut que la police soit plus efficace et que la prostitution soit mieux encadrée, il nous apparaît nécessaire de donner un statut aux prostituées."