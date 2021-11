La Ville de Bruxelles organise la première édition de la semaine de l’Arbre de la Ville du 22 au 28 novembre prochain.

Elle organise plusieurs activités durant toute la semaine dont la distribution de 1000 arbres et arbustes fruitiers.

Ce sont pas moins de 200 arbres qui seront également plantés en ville.

L’objectif de cet évènement est de mettre en évidence la problématique du réchauffement climatique et la perte de la biodiversité.

Cette action entre aussi dans le cadre du Plan Canopée 2020-30 qui vise à rendre la Ville de Bruxelles plus résiliante et agréable à vivre en préservant les arbres existants et en augmentant leur présence.

Cela passe par la sensibilisation de tous les citoyens aux rôle des espaces verts et des arbres en ville. Dès lundi, le Manneken-Pis sera habillé en jardinier de la Ville.