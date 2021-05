La Ville de Bruxelles va organiser vingt séances de fitness en plein gratuites au mois de juin. Cette initiative est menée en collaboration avec les coachs sportifs de la chaîne de télévision Tipik

Malik Akhmedov et Manzul Akhmedov, animateurs de l'émission Bouge à la Maison.

Ces séances auront le mercredi 16 juin à la place du Nouveau Marché aux Grains, le samedi 19 juin à la place De Brouckère, le mercredi 23 juin dans le stade Roi Baudouin et le samedi 26 juin au square Ambiorix. A chaque fois entre 11h et 16h. Des tapis de sol, soigneusement désinfectés entre chaque séance, seront à leur disposition.

"À chacune de ces dates, les deux frères proposeront cinq entraînements de sport doux de 30 minutes. Ils se concentreront sur une thématique à la fois : raffermissement des abdos, des cuisses ou des fessiers, cardio, gainage, stretching", explique Brussels Major Event (BME). "Lors de chaque date, un invité de marque assistera les coachs le temps d’une séance."



Afin de respecter les gestes barrières, le nombre de participants sera limité à 200 personnes maximum par séance. L’inscription est donc obligatoire via www.rtbf.be/bougeabruxelles



Toutes les séances seront captées par Tipik (RTBF) et diffusées durant tout l’été : les dix premières émissions seront retransmises entre les 12 et 23 juillet et les dix suivantes, entre le 9 et le 12 août.