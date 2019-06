L'ASBL "infirmiers de rue", a partagé un document reprenant l'emplacement des fontaines d'eau potable dans le Pentagone bruxellois. Ces fontaines d'eau potable sont opérationnelles de mai à septembre.

Cette ASBL est active dans la mise en place d'outils qui facilitent l'utilisation des structures disponibles pour les personnes sans-abri. C'est la neuvième année que l'association publie ce plan de facilité. "Grâce à cette carte, il est possible pour les personnes sans-abri de repérer et se rendre à ces installations accessibles qui leur permettent de prendre soin de leur hygiène et de leur santé, malgré leurs conditions de vie difficiles", explique l'ASBL,"mais les autres habitants, visiteurs ou usagers de la ville peuvent également en bénéficier."

Un partenariat avec la STIB a également été mis en place, le plan sera donc affiché dans une cinquantaine de station de métro.

Retrouvez le plan d'Infirmiers de rue ici.