Toutes les personnes nées en 1975 ou avant peuvent prendre rendez-vous via la plateforme Bru-Vax, ou par téléphone, renseigne la Région. C'est également toujours le cas de toute personne adulte présentant des facteurs de comorbidité, et domiciliée à Bruxelles. À partir de ce vendredi, ceux qui sont nés en 1980 ou avant peuvent aussi s'inscrire via Bru-Vax sur liste d'attente, pour bénéficier d'éventuels vaccins excédentaires.

A Bruxelles, la campagne de vaccination a avancé plus rapidement qu'ailleurs vers les tranches d'âge plus basses. En dehors des personnes "à risque", l'âge limite pour s'inscrire à la vaccination via Bru-Vax, ainsi que celui pour se mettre sur liste d'attente, sont régulièrement revus à la baisse, tranche par tranche. Les informations mises à jour sont renseignées sur le site "coronavirus.brussels".