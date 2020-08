Durant 3 week-ends de septembre, plusieurs jardins privés ou non, sont offerts à la visite dans le cadre des Garden Tales initiés par le CIVA. Il est temps de s’inscrire et de les découvrir sur leur site web.

Si le Covid qui nous préoccupe tant ces jours-ci le permet, l’occasion sera belle à la rentrée de pérégriner en ville dans des beaux jardins et des coins de nature méconnus ou parfois même secrets. Cette année s’ajoutent quelques jardins potagers collectifs où règnent abondance et convivialité et quelques grands cimetières paysagers à découvrir ou redécouvrir. Laissez-vous donc tenter par ce programme alléchant en partenariat avec les "Rendez-vous au jardin" de la Commune d’Uccle et les Journées du Patrimoine à Bruxelles.

(...)