Cette décision repose sur l'avis du comité scientifique qui avait adressé une recommandation dans ce sens jeudi dernier. Le comité scientifique avait été invité à se pencher sur l'évolution de la situation à Bruxelles en raison de la récente hausse du nombre de cas de personnes positives au coronavirus dans la capitale.

La cellule de crise provinciale bruxelloise s'est réunie lundi pour analyser la situation épidémiologique et prendre d'éventuelles décisions dans ce cadre. La réunion a rassemblé les 19 bourgmestres des communes bruxelloises mais aussi les cabinets compétents pour l'enseignement et l'enseignement supérieur, sous l'égide de la Haute Fonctionnaire.

Le nombre de contaminations au coronavirus est de 234 pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours en Région bruxelloise. Selon la cellule de crise, cette hausse est significative mais attendue, à la suite, notamment, des retours de vacanciers de zones oranges et rouges et de la reprise des écoles.

La Cellule fait observer que si les hospitalisations augmentent aussi, les admissions à l'hôpital (en chiffres absolus) restent bien inférieures aux chiffres du mois de mars.

"Par conséquent, la cellule de crise a décidé de suivre l'avis du comité scientifique en maintenant les mesures actuelles et en veillant à ce qu'elles soient correctement respectées. A cet effet, les différentes parties présentes ont décidé de renforcer la communication et la sensibilisation auprès des groupes cibles particulièrement touchés par la hausse des contaminations dont les jeunes, les familles et les entreprises où des clusters sont observés", a-t-elle indiqué, dans un communiqué diffusé via le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Le choix de ne pas imposer de nouvelles mesures est également motivé par le fait que le Conseil national de sécurité (CNS) se réunira ce mercredi et pourrait décider de nouvelles mesures pour l'ensemble du territoire belge, a-t-elle ajouté.

La cellule de crise a également abordé avec les cabinets ministériels concernés, et sur base des recommandations du comité scientifique, la situation dans les écoles, université et hautes écoles "qui n'est pas alarmante à Bruxelles et reste conforme à ce qui est constaté ailleurs dans le pays".

A l'heure actuelle, le code couleur pour l'enseignement, en ce compris l'enseignement supérieur, reste jaune. "Cependant, une réunion avec les représentants de l'enseignement supérieur et les bourgmestres se tiendra ce jeudi, suite à la réunion du CNS et des réunions de concertation entre Pouvoirs Organisateurs de l'enseignement et les cabinets compétents".