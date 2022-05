Plus de 36.000 mélomanes ont vibré au son d'artistes belges et internationaux durant la 29e édition des Nuits Botanique, a annoncé l'organisation lundi. L'événement, réparti en 20 soirées de concert du 27 avril au 16 mai, s'est tenu au Botanique à Bruxelles. Au total, les quatre scènes du festival ont accueilli près de 200 artistes du cru et d'ailleurs, parmi lesquels La Fève, Mitski, Tindersticks (à Bozar), Viagra Boys, Squarepusher, ascendant vierge, DIIV, Vendredi sur Mer, Belle and Sebastian ou encore Claps your hands say yeah.

Les organisateurs se réjouissent également de la réussite de ce "millésime 2022" qui fait suite à deux ans d'absence en raison de la pandémie de coronavirus. "Une vingtaine de concerts ont affiché 'complet' et, pour une fois, on comptera - outre les 36.000 personnes porteuses d'un billet - les 4.000 artistes, techniciens, personnels d'accueil, d'entretien, de sécurité? qui ont fait des Nuits Botanique, une ville dans la ville de plus de 40.000 personnes habitées par la musique."